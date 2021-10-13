Еврокомиссия призвала помочь жителям ЕС с оплатой счетов за газ

Еврокомиссия (ЕК) предложила властям ЕС частично оплачивать жителям возросшие счета за электроэнергию, разрешать отсрочки по оплате, снижать налоги уязвимым слоям населения. Об этом говорится на сайте организации.

Комиссар по энергетике Кадри Симсон отметила, что рост мировых цен на энергоносители — серьезная проблема для ЕС. Комиссия считает важным помогать «уязвимым потребителям и поддерживать европейские компании». «Мы определяем среднесрочные меры, чтобы наша энергетическая система была более устойчивой и более гибкой. Она должна противостоять любой волатильности в будущем. Нынешняя ситуация является исключительной», — подчеркнула Симсон.

В Еврокомиссии подчеркнули, что планы по переходу на более чистые источники энергии не должны быть нарушены. Это лучшая страховка от ценовых потрясений в будущем, уверены в организации. В документе также содержится призыв изучить преимущества совместных закупок газа государствами-членами ЕС.

Ранее ассоциация городов Германии (организация, действующая в интересах граждан ФРГ) потребовала от властей субсидий на отопление. Если стоимость топлива продолжит бесконтрольно расти, в стране возникнет угроза «драматического социального дисбаланса», уверены эксперты.