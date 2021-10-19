Жителей Молдавии предупредили о неизбежном росте цен на газ

Жители Молдавии начнут платить больше за газ. Об этом предупредила граждан премьер-министр страны Наталья Гаврилица. По словам главы кабмина, цены на газ для конечных потребителей неизбежно увеличатся, сообщает МК.

Премьер-министр также заявила, что власти продолжают переговоры с Россией и такими странами, как Румыния, Украина и Польша. Правительство стремится обеспечить поставки газа в республику даже по увеличившейся стоимости. Вслед за ценой закупки вырастут и тарифы для граждан. «Это неминуемый процесс в нынешних рыночных условиях», — заявила Гаврилица. Она добавила, что правительство поможет людям, использовав механизм компенсации для социально уязвимых слоев населения.

Премьер-министр сообщила, что Молдавия начала закупать газ из «альтернативных источников». 11 октября власти уже заявляли о желании найти замену российскому газу и обещали, что при любом развитии событий жители страны не столкнутся с дефицитом топлива.

Ранее в октябре энергетическая компания «Молдовагаз» попросила граждан снизить потребление газа. Жителей страны призвали проявить понимание и гражданскую ответственность. Компания попросила не использовать газ для разогрева пищи и воды и выключать газовое оборудование, когда никого нет в помещении. Промышленных потребителей призвали заменить газ другим видом топлива и сократить время отопления производственных помещений.