Жителей Молдавии попросили сократить использование газа

Энергетическая компания «Молдовагаз» обратилась к жителям Молдавии с просьбой сократить потребление газа в связи с объявленным режимом тревоги в области энергетики.

Компания призвала жителей страны проявить понимание и гражданскую ответственность. «Молдовагаз» попросил граждан уменьшить использование газового оборудования ночью и днем, не использовать газ для разогрева пищи и воды и выключать газовое оборудование, когда никого нет в помещении. Небытовых потребителей призвали по возможности заменить газ на другой вид топлива и сократить время отопления производственных помещений.

13 октября власти Молдавии объявили режим тревоги в области энергетики из-за ситуации на рынке газа. Вице-премьер-министр и министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну заявил, что это позволит государству предпринять меры по защите граждан и обеспечению энергетической безопасности страны.

Россия и Молдавия подписали соглашение о поставках газа в 2006 году и несколько раз продлевали его. Очередной срок действия контракта истекал 30 сентября 2021 года. Кишинев планировал заключить долгосрочный контракт на условиях 2019 года, но стороны не успели договориться. Чтобы избежать нехватки топлива, Молдавия продлила контракт на месяц, но по условиям договора 2008 года. Стоимость газа на месяц выросла с 200 до 790 долларов за тысячу кубометров, поскольку стала зависеть от цен на нефть.