В Европе рассказали о неожиданностях с поставками российского газа

Еврокомиссия заявила, что поставки газа в Евросоюз (ЕС) из России оказались ниже ожиданий. Согласно опубликованному сообщению, нехватка предложения негативно сказывается на рынке по мере приближения отопительного сезона.

При этом Еврокомиссия рассказала, что «Газпром» выполнил долгосрочные контракты с европейскими партнерами, однако практически не предлагал дополнительных поставок, чтобы ослабить давление на газовый рынок ЕС. Орган исполнительной власти также подчеркнул, что в первую очередь стремительное увеличение стоимости энергии связано не с внешними поставщиками, а с ростом мирового спроса на газ, который не сопровождается увеличением предложения. Последствия нехватки газа ощущаются не только в ЕС, но и в других регионах мира, отмечается в сообщении.

«Международное сотрудничество в области поставок, транспортировки и потребления природного газа может помочь сдержать цены. Комиссия ведет диалог с основными странами-производителями и потребителями природного газа, чтобы способствовать расширению торговли. Этот диалог с нашими международными партнерами должен повысить ликвидность и гибкость международного газового рынка для обеспечения достаточных и конкурентоспособных поставок природного газа», — говорится в сообщении на сайте.

Европа столкнулась с дефицитом энергии на фоне ограниченного предложения из России и Норвегии и увеличившегося потребления из-за восстановления экономики после пандемии. Цены на газ достигли исторических максимумов, а 6 октября почти добрались до отметки в две тысячи долларов за тысячу кубометров. После заявления Владимира Путина о возможном расширении предложения рынок начал успокаиваться, и стоимость газа снизилась. В настоящее время газ торгуется по цене 1 077 долларов за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.