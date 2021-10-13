Президент России Владимир Путин назвал причину роста цены на газ в Европе:повышение стоимости стало следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, ситуация на европейском газовом рынке сейчас не выглядит сбалансированной. Путин указал, что резкий скачок цен на энергоносители способен обернуться негативными последствиями как для потребителей, так и для производителей. Также, говоря о ценах на газ в Европе российский лидер указал, что есть мнение, что высокие котировки играют на руку производителям сырья. Но эти люди не понимают, что говорят, подчеркнул он. «Некоторые "эксперты" подменяют анализ ситуации на энергетическом рынке Европы пустыми политическими лозунгами», — подытожил президент.

Также Путин пообещал, что Россия выйдет на рекордные поставки газа на мировой рынок до конца года. В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил, что Россия увеличила до максимума поставки газа в Европу по действующим контрактам и не может нарастить экспорт топлива.