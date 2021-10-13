Путин пообещал миру рекордные поставки российского газа

Для газового рынка важна стабильность и предсказуемость, и Россия выйдет на рекордные поставки газа на мировой рынок до конца года, пообещал президент страны Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства перед нашими партнерами, том числе в Европе, обеспечивает гарантированные бесперебойные поставки газа на этом направлении. Есть все предпосылки к тому, что по итогам года выйдем на рекордный объем поставок газа на глобальный рынок», — подчеркнул президент.

Он добавил, что поставки газа в Европу увеличены на 15 процентов, но если партнеры попросят о дополнительном увеличении, то Россия готова и на это. При этом глава государства указал, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии. Заявления Путин сделал, участвуя в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя».

«Рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. И не нужно, что называется, перекладывать с больной головы на здоровую, как у нас говорят и как пытаются делать некоторые наши партнеры»», — пояснил президент России.

Владимир Путин также полагает, что в ситуации с рекордной стоимостью газа в Европе некоторые действующие лица пытаются переложить на других ответственность за свои ошибки. В Еврокомиссии, в свою очередь, 13 октября заявили, что поставки газа в Евросоюз (ЕС) из России оказались ниже ожиданий. Согласно опубликованному сообщению, нехватка предложения негативно сказывается на рынке по мере приближения отопительного сезона.