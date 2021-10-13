В Германии увидели новые возможности для российской экономики

Германия выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Россией в области зеленой энергетики. Об этом заявил статс-секретарь министерства энергетики ФРГ Андреас Файхт во время онлайн-выступления на Российской энергетической неделе, сообщает «РИА Новости».

По словам Файхта, у России есть все возможности в будущем производить зеленую энергию. Он также увидел в этом вызов для страны, которая экспортирует ископаемое топливо, однако отметил, что в дальнейшем развитие альтернативной энергетики даст новые шансы. «Развитие нейтральной экономики означает развитие водородной энергетики, развитие возобновляемых источников и технологий. Это означает высокие инвестиции и тесное сотрудничество», — рассказал статс-секретарь министерства.

Файхт напомнил, что принятая в Германии программа по развитию водородной энергетики предполагает финансовую поддержку соответствующих проектов как в ФРГ, так и за рубежом. «Необходимо сделать многое в том, что касается водорода. Здесь речь идет не только о производстве, но и транспортировке, его использовании. В Германии мы хотим использовать его в промышленности, транспорте, но и также в отоплении, — заявил он. — Такая страна как Россия должна посмотреть на эту технологию. Потому что, в конце концов, это многообещающий рынок, и у России есть возможность стать крупным игроком на нем».

Статс-секретарь министерства энергетики ФРГ также заявил, что Германия ценит Россию как надежного поставщика нефти и газа. Он отметил важность импорта для Евросоюза.

В 2021 году Европа столкнулась с энергетическим кризисом на фоне сокращения поставок газа и увеличившегося спроса из-за восстановления экономики после пандемии. 6 октября стоимость газа почти достигла отметки в две тысячи долларов за тысячу кубометров, но затем цены опустились после заявления Владимира Путина о возможном расширении предложения.