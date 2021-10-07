Европа захотела быстрее отказаться от газа

Европа захотела быстрее отказаться от использования газа, следует из заявления главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на Европейском форуме по устойчивым инвестициям, слова которой передает ТАСС. По ее словам, энергетический кризис в Европе возник из-за медленного перехода на «зеленую» энергетику.

«Европейский "зеленый" переход в долгосрочной перспективе — решение роста цен на газ. Мы должны ускорить реализацию нашей "зеленой" сделки, чтобы она стала энергетически независимой», — предложила глава ЕК способ преодоления проблемы дорогого газа.

Она отметила, что оптовые цены на газ выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом, в то время как возобновляемые источники энергии не подорожали, а за последние годы даже подешевели. Фон дер Ляйен пообещала, что к 2030 году Евросоюз (ЕС) инвестирует триллион евро в устойчивую энергетику.

6 октября газовые фьючерсы на европейских биржах превысили 1900 долларов за тысячу кубометров и установили рекорд. Затем газ начал дешеветь и 7 октября упал ниже 1000 долларов. Одной из причин снижения эксперты называют заявление президента России Владимира Путина после совещания по энергетической сфере. Глава государства заявил, что Москва готова перевыполнить контрактные обязательства и увеличить поставки газа в Европу для стабилизации цен.

В ходе совещания Путин также указал европейским политикам на ошибки, из-за которых выросли цены на топливо. По мнению президента, европейцам следовало заключить с «Газпромом» долгосрочный контракт, а не переходить на биржевые закупки газа.