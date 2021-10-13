Кремль предупредил о невозможности увеличить поставки газа в Европу

Россия увеличила до максимума поставки газа в Европу по действующим контрактам и не может нарастить экспорт топлива. Об этом предупредил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются», — заявил представитель Кремля. Он рекомендовал адресовать вопросы по поставкам «Газпрому».

В начале октября президент России Владимир Путин после совещания по энергетике заявил о готовности Москвы увеличить поставки газа в Европу для стабилизации цен на рынке. 6 октября газовые фьючерсы приблизись к двум тысячам долларов за тысячу кубометров. После слов президента газ подешевел. 13 октября он торгуется по 1100 долларов.

В октябре глава консалтинговой компании JBC Energy Йоханнес Бениньи предсказал, что высокие цены на газ могут сохраниться до 2025 года. Эксперт выразил надежду, что Россия увеличит поставки газа в ноябре.