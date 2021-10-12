Европе предсказали годы высоких цен на газ

Глава JBC Energy Бениньи: высокие цены на газ в Европе будут сохраняться до 2025 года

Глава консалтинговой компании JBC Energy Йоханнес Бениньи предсказывает, что стоимость природного газа в Европе будет достигать «очень-очень высокого уровня» вплоть до 2025 года. Аналитик уверен, что скачок цен — это не краткосрочное явление, передает CNBC.

Бениньи ожидает, что в ноябре Россия может увеличить поставки природного газа на рынок. Это поможет европейским коммунальным предприятиям пополнить свои запасы, но эксперт предупредил, что ситуация будет сильно зависеть от погоды. «Сейчас наши хранилища заполнены примерно на 75 процентов. Это отставание от графика. Они должны быть [заполнены] намного больше. Вспомните, конечно, что в прошлом году было 96 процентов, и за очень долгую, холодную зиму этот показатель снизился до 30 процентов», — предупредил Бениньи, добавив, что недостаточная заполненность хранилищ стала отправной точкой для нынешнего топливного кризиса.

Тем временем европейский промышленный сектор начал сокращать использование газа из-за его рекордного подорожания. Согласно данным французской консалтинговой компании Engie EnergyScan, среднее потребление этого вида топлива в октябре упало примерно на 12 процентов по сравнению с показателями до пандемии коронавируса. Глава фирмы Жюльен Хоарау предупредил, что высокая стоимость может замедлить восстановление экономики.

С начала года газ в Европе подорожал более чем в четыре раза. 6 октября его стоимость достигла рекордных 1900 долларов за тысячу кубометров, а 7 сентября цены упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о готовности страны увеличить поставки газа в Европу для стабилизации энергетического рынка.

Ископаемое топливо дорожает по всему миру. Стоимость фьючерсов на природный газ на Нью-Йоркской товарной бирже достигла максимума за 13 лет, при этом нефть также подорожала. По состоянию на 19:10 по московскому времени нефть марки Brent стоит 83,4 доллара за баррель.