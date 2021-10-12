Европа стала экономить на газе

Промышленный сектор Европы начал сокращать спрос на природный газ. Как сообщает Bloomberg, рекордные цены сделали топливо слишком дорогим для многих потребителей.

Согласно данным парижской консалтинговой компании Engie EnergyScan, среднее потребление газа в октябре упало на 12 процентов по сравнению с уровнем до пандемии. В сентябре спрос на топливо оказался на пять процентов ниже, чем за тот же период 2019 года. Предприятия стали экономить на газе и искать альтернативные источники энергоснабжения.

«Мы видим начало тенденции к сокращению спроса в промышленном секторе Европы, — сказал глава Engie EnergyScan Жюльен Хоарау. — Германия, Нидерланды и Великобритания пока сократили потребление больше всего, но нам нужно подождать несколько недель, чтобы увидеть, подтвердится ли тенденция, особенно когда увеличится спрос на газ для отопления».

Также Хоарау отметил, что высокие цены на газ могут замедлить восстановление экономики в Европе, так как промышленные потребители страдают от высокой стоимости топлива. Некоторые предприятия были вынуждены временно прекратить свою деятельность, а другие — уменьшить объемы производства.

Цены на газ в Европе достигли исторического рекорда, а 6 октября почти подобрались к отметке в две тысячи долларов за тысячу кубометров. Но потом стоимость газа начала снижаться после слов президента России Владимира Путина о возможности увеличения поставок топлива. На момент написания новости газ торгуется по цене 1018,62 доллара за тысячу кубометров, по данным лондонской биржи ICE.

