Доходы России от нефти и газа в 2021 году превысят допандемийные показатели

В 2021 году доходы России от нефти и газа могут превысить уровень допандемийного 2019 года на фоне высоких цен на данные виды топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного рейтингового агентства Fitch.
В частности, нефтегазовые доходы российского бюджета и внебюджетных фондов могут вырасти практически на 70 процентов или на 50 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом. Это и примерно на 40 миллиардов долларов «больше, чем могло бы быть, если бы макроэкономические параметры соответствовали бы нашим ожиданиям на начало года», отметил старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрий Маринченко.
В общей сложности поступления могут составить около 125 миллиардов долларов (примерно 9 триллионов рублей). В свою очередь, в 2019 году нефтегазовые доходы составляли приблизительно 120 миллиардов долларов. При этом специалист уточнил, что вклад газа, несмотря на резкий рост цен, будет меньше — около 20-25 процентов. В основном увеличение государственных доходов будет зависеть от поступлений от добычи и экспорта нефти и нефтепродуктов. По словам Маринченко, это объясняется тем, что значительная часть экспорта газа привязана к цене нефти и тем, что большая часть добываемого в России газа потребляется внутри страны.
28 сентября акции «Газпром нефти», «Лукойла» и «Роснефти» побили исторический рекорд на фоне подорожания нефти выше 80 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. На момент публикации стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре доходила до 80,24 доллара за баррель (плюс 0,9 процента).