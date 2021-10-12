«Газпром» пришел на помощь Европе

Российская нефтегазовая компания «Газпром» пришла на помощь Европе и начала использовать запасы своих хранилищ, чтобы отправлять больше газа в соседний регион. Так Москва намерена помочь европейцам стабилизировать рост цен на топливо. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью BBC.

Рябков отверг предположения о том, что Россия намеренно ограничивает поставки газа на европейский рынок, который столкнулся с энергетическим кризисом. «Мы выступаем за энергетическую безопасность Европы, мы хотим работать вместе. (…) "Газпром" фактически начал откачку [газа] из своих запасов в трубопроводы для стабилизации рынка», — рассказал Рябков. Замглавы МИД не сообщил подробностей об увеличении поставок топлива.

Заявления Рябкова объясняют данные ассоциации Gas Infrastructure Europe о том, что 7 октября «Газпром» перевел свои европейские хранилища с закачки на отбор после рекордного скачка цен до 2000 долларов за тысячу кубометров. Топливо начали отбирать из подземных хранилищ «Хайдах» в Австрии и «Йемгум» в Германии. «Мы работаем осознанно, тихо, трезво в направлении стабилизации. Не в наших интересах раскачивать лодку дальше», — утверждает представитель российского министерства.

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Ранее группа депутатов Европейского парламента обратилась к Европейской комиссии с просьбой расследовать роль «Газпрома» в росте цен на газ. Политики обвинили компанию в стремлении манипулировать рынком и «оказать давление» на Европу, чтобы ускорить запуск газопровода «Северный поток-2». Предприятие отвергло обвинения в преднамеренном влиянии на рынок и пообещало корректно выполнять все свои обязательства. «Мы хотим установления медвежьего рынка [снижение цен на рынке газа в Европе]. Сейчас Россия — это медведи, а не быки», — сказал Рябков, используя популярную метафору финансистов.

Цена на газ в 2021 году выросла более чем в три раза и поставила под угрозу восстановление экономик европейских стран. Они активно инвестировали в «зеленую» энергетику, сокращая вложения в производство углеводородов. Это привело к сокращению запасов топлива во всем регионе. Сейчас они находятся на рекордно низких уровнях. По итогам газовых суток 9 октября подземные хранилища в регионе оказались заполнены на 76,39 процента. Этот уровень на 14,37 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет. С приближением зимнего отопительного сезона и ускоренным ростом экономики на газовом рынке ЕС обнаружился дефицит.

7 октября цена на газ в Европе рухнула после многонедельного ралли. Рынок начал «успокаиваться» после слов президента России Владимира Путина о расширении поставок. Путин поддержал инициативу вице-премьера Александра Новака увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. Сейчас топливо торгуется по 1058,2 доллара за тысячу кубометров на Лондонской бирже ICE.