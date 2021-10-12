Украина и ЕС договорились укреплять энерегетическую безопасность

Участники 23-го саммита Украина — ЕС обсудили вопросы энергетической безопасности и возможные угрозы от запуска российского газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в ходе брифинга, трансляция которого доступна в Facebook.

По его словам, стороны договорились укреплять свою энергонезависимость и условились на необходимости сохранения транзита газа через территорию Украины.

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«В любом случае очень важно для нас сохранить тот транзит газа, который идет по нашей территории, потому что терять по два миллиарда долларов законных никто не хочет, поэтому мы обращаемся по разным направлениям из-за этой небезопасности», — подчеркнул Зеленский. Также глава государства рассказал, что Украина и ЕС договорились о запуске стратегического диалога по энергетической безопасности Европы, чтобы выработать совместное долгосрочное видение.

Ранее глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен пообещала, что ЕС полностью поддержит Украину на фоне снижения поставок газа от «Газпрома» через ее территорию. По ее словам, ЕК уже изучает различные сценарии поставок газа из стран ЕС на Украину. Политик также призвала страны Европы сделать все для того, чтобы украинская сторона оставалась надежной транзитной страной.

27 сентября «Газпром» заключил с Венгрией два контракта на поставку газа до конца 2036 года. Российская компания будет продавать Будапешту 4,5 миллиарда кубометров газа в год, которые будут поступать на венгерскую территорию через Сербию и Австрию.