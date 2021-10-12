Стало известно о газовом кризисе на Украине

Украинские бюджетные учреждения столкнулись с газовым кризисом из-за высоких цен на топливо. Об этом сообщает издание «Бизнес.Цензор».

Материалы по теме «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России?

По его информации, больницы, школы и детские сады в стране вынуждены платить за газ по цене 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр. Также отмечается, что проблемы с топливом возникли и у рядовых граждан. Так, часть потребителей, которые раньше платили по ставке годового тарифа с фиксированной ценой примерно 8 гривен (21,75 рубля) за кубометр, перевели к поставщику «последней надежды» и вынуждают платить в два раза больше. При этом зачастую такая ситуация возникает без ведома самих потребителей из-за отказа поставщика выполнять свои обязательства. Речь может идти о 600 тысячах украинских семей, подчеркнули в «Бизнес.Цензор».

Ранее сообщалось, что представители Европейского союза и власти Украины обсуждают возможность увеличения поставок газа из объединения в том случае, если Киеву понадобится помощь. По словам источника в ЕС, Брюссель предложил Киеву обсудить «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Уже в настоящее время представители Европейской комиссии изучают ситуацию с поставками газа и заполненностью хранилищ. Отмечается, что вопрос о поставках газа будет важной темой для обсуждения на саммите ЕС — Украина, который пройдет 12 октября.