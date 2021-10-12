В Евросоюзе назвали главную цель сотрудничества с Украиной по энергетике

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон назвала одну из главных целей сотрудничества Европейского союза (ЕС) и Украины по энергетике. Об этом сообщает РИА Новости.

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Симсон, комментируя итоги переговоров с министром энергетики Украины Германом Галущенко, отметила, что одной из основных задач Киева и Евросоюза в данной сфере является полная интеграция украинского энергетического рынка в ЕС. Она подчеркнула, что это включает в себя и синхронизацию электросетей.

Ранее сообщалось, что представители Европейского союза и власти Украины обсуждают возможность увеличения поставок газа из объединения в том случае, если Киеву понадобится помощь. По словам источника в ЕС, Брюссель предложил Киеву обсудить «все обеспокоенности по поводу поставок газа не только этой зимой, но и в будущие зимы». Уже в настоящее время представители Европейской комиссии изучают ситуацию с поставками газа и заполненностью хранилищ. Отмечается, что вопрос о поставках газа будет важной темой для обсуждения на саммите ЕС — Украина, который пройдет 12 октября.