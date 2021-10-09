Украинский дипломат назвал опасной тактику Киева по вступлению с ЕС

Владимир Цыбульник: Украине нужно обратить внимание на экономику для вступления в ЕС

Владимир Цыбульник — бывший поверенный в делах Украины в Боснии и Герцеговине — заявил, что избранная властями тактика для вступления в Евросоюз (ЕС) несет в себе опасность для перспектив членства страны в объединении. Об этом сообщают «Известия».

В статье для издания «Зеркало недели» дипломат предостерег правительство от сотрудничества по этому вопросу с Молдавией и Грузией. По его мнению, это может негативно сказаться на европейских перспективах Украины. Он считает, что в первую очередь властям нужно обратить внимание на экономику.

«Если украинские элиты действительно заинтересованы во вступлении Украины в Европейский союз, то необходимо всерьез начать реализацию тех реформ, без которых членство в ЕС в принципе недостижимо», — пишет Цыбульник.

По его словам, еще одна опасность состоит в том, что в самом Евросоюзе отсутствует ясное понимание необходимости расширения.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада Украины призвала Европарламент признать перспективу членства страны в ЕС. В тексте заявления депутаты не только просят признать перспективы вступления Украины в Евросоюз, но и усилить санкции против России за раздачу паспортов и организацию голосования на Донбассе.