Украинские журналисты обратились в Европарламент из-за преследований СМИ

Европарламент должен отреагировать преследование оппозиционных СМИ на Украине и принудить ее руководство соблюдать принцип свободы слова. Об этом в открытом письме к главам комитетов парламента по иностранным делам и вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел Дэвиду Макалистеру и Хуану Фернандо Лопесу Агилару заявили журналисты заблокированных и преследуемых украинских изданий, его текст приводит «Страна.ua».

Под обращением, помимо «Страны», оставили подписи сотрудники «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый независимый» и «Шарий.net». Электронные ресурсы этих СМИ были заблокированы решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики в течение 2021 года.

«За 30 лет независимости в нашей стране произошли положительные изменения, направленные на обеспечение основных прав и свобод человека, в том числе в области независимых медиа. Тем не менее сегодня в Украине происходит существенная коррозия этой основополагающей идеи демократии», — написали журналисты.

Они обратили внимание европейских чиновников на уголовное преследование своих коллег, а также внесудебные решения и санкции против украинской прессы. «Не меньшую обеспокоенность вызывают провокации праворадикальных сил, физические расправы таких группировок с журналистами, которые якобы исповедуют "неправильные" политические взгляды», — говорится в тексте письма.

Издания также заверили, что без вмешательства Евросоюза «сворачивание» свободы слова непременно продолжится, и назвали консолидацию общества по этому вопросу единственным способом «преодолеть раскол между регионами» страны. «Просим вас публично отреагировать на ситуацию, сложившуюся вокруг незаконного закрытия СМИ в Украине, и инициировать обсуждение этого вопроса с представителями украинской стороны во время вашего предстоящего визита в Украину», — заключили сотрудники медиа.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против «112 Украина», NewsOne и ZIK. 20 августа совет без решения суда ввел санкции против издания «Страна.ua» и его главного редактора Игоря Гужвы. По мнению журналиста, портал был заблокирован из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни президента Владимира Зеленского.