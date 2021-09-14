Украинские журналисты обратились к генсеку ООН

Журналисты заблокированных украинских СМИ обратились с открытым письмом к генсеку ООН Антониу Гутеррешу, Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, спецдокладчику по вопросам поощрения и защиты прав на свободу мнений Ирен Хан и пресс-секретарю Управления по правам человека Марте Хуртадо. Текст опубликован на сайте «Страна.ua».

В письме говорится, что действия украинской власти сегодня являются «образцом нарушения принципа верховенства права и примером несоблюдения свободы слова». В частности, в феврале без каких-либо юридических оснований были закрыты телеканалы «112 Украина», Newsone и Zik, после чего «почти полторы тысячи журналистов были выброшены на улицу по прихоти офиса президента Украины».

«С сожалением мы должны констатировать, что украинская власть перешла все границы разумного и продолжает пренебрегать украинским законодательством и международными нормами, целенаправленно уничтожая свободу слова в Украине», — отмечают журналисты.

Они поблагодарили представителей ООН за защиту свободы слова на Украине и выразили надежду на дальнейшую поддержку.

Письмо подписали сотрудники таких СМИ, как «Перший Незалежний», «112 Украина», Newsone, Zik, «Страна.ua», «Шарий.net» и КРТ.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против «112 Украина», NewsOne и ZIK. 20 августа СНБО ввел санкции против главного редактора издания «Страна.ua» Игоря Гужвы.