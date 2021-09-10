Украинский депутат заклеил себе рот в знак поддержки заблокированных СМИ

Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович в эфире одного из ток-шоу на телеканале «Украина 24» заклеил себе рот в знак поддержки попавших под санкции и заблокированных оппозиционных СМИ. Запись инцидента была опубликована на YouTube-канале политика.

Рабиновича попросили прокомментировать визит президента страны Владимира Зеленского в США и пакет реформ на сумму 277 миллиардов долларов, который запланировал глава государства. Депутат отказался делать это и подчеркнул, что любые начинания Украины обречены на провал, так как в ней процветает коррупция.

«За семь месяцев примерно 52 миллиарда гривен (141 миллиард рублей) недополучил бюджет. (...) Коррупция есть во всех странах, но как с ней борются? Свобода слова! Ты можешь начинать воровать, а через две минуты про тебя газета напишет, телеканал передаст», — сказал Рабинович в прямом эфире.

Он напомнил, что после того как Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны закрыл четыре оппозиционных телеканала — 112, Zik, NewsOne и «Наш» — без работы остались около полутора тысяч журналистов. «Я с огромным уважением отношусь к Вам, к вашей передаче, благодарю еще раз, что вы меня пригласили. Но в знак протеста против (судьбы) этих полутора тысяч, я просижу всю передачу так, как сидит девять десятых нашей страны», — отметил депутат и заклеил рот пластырем.

Ранее Вадим Рабинович раскритиковал посольство США в Киеве за поздравление по случаю 30-летия независимости Украины. «Посольство США в Киеве спело песенку своим украинским друзьям. Это какой-то позор», — заявил он.