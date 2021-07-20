Рабинович заявил о «судилище» над пророссийской оппозицией на Украине

На Украине происходит «судилище» над оппозицией, заявил депутат Верховной Рады и сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович. Об этом сообщает Telegram-канал «Инсайдер UA».

По его мнению, преследование представителей пророссийской оппозиции властями является безосновательным. Рабинович отметил, что у правоохранителей нет ни одного доказательства виновности руководителя политического совета ОПЗЖ Виктора Медведчука и других оппозиционеров. В противном случае «прокуроры от радости уже на столе танцевали», считает парламентарий.

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Рабинович подчеркнул, что по аналогичной схеме были закрыты оппозиционные телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK. Прекращение деятельности этих медиа без доказательств вины противозаконно и является попранием Конституции Украины, добавил он.

Ранее в ОПЗЖ заявили, что с помощью «судилища» над Медведчуком украинские власти хотят «вырвать из политической жизни одного из ведущих представителей оппозиции», а также сковать ее «бесконечными судебными разбирательствами». Сам Медведчук в суде сказал, что уголовное дело против него было сфабриковано по указу президента Украины Владимира Зеленского.

11 мая Генеральная прокуратура Украины объявила о подозрении в государственной измене и хищении государственных ресурсов Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку. 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение поместить оппозиционера под круглосуточный домашний арест до 9 июля. Впоследствии суд удовлетворил ходатайство офиса генерального прокурора о продлении меры пресечения до 7 сентября.

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении санкций против трех телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZiK.