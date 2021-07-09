В ОПЗЖ обвинили Зеленского в судилище над оппозицией

Украинская политическая партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) назвала суд над руководителем своего политического совета Виктором Медведчуком «прямыми политическими репрессиями власти против оппозиции». Об этом сообщается в заявлении политической силы, опубликованном на ее официальном сайте.

В ОПЗЖ отметили, что с помощью «судилища» над Медведчуком украинские власти хотят «вырвать из политической жизни одного из ведущих представителей оппозиции», а также сковать ее «бесконечными судебными разбирательствами».

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В партии подчеркнули, что арест Медведчука является противозаконным. Его связали с политическим давлением на суд, которое оказывается с подачи президента Украины Владимира Зеленского.

ОПЗЖ призвала суд отказаться от «сфальсифицированных обвинений» в отношении Медведчука, а также потребовала остановить политические репрессии против других оппозиционеров.

Ранее в Киеве Печерский районный суд продлил домашний арест Виктору Медведчуку.

Политик заявил, что считает уголовное дело против него сфабрикованным по указу Зеленского. «Для власти уже стало нормой использовать тяжкие уголовные статьи, как "Государственная измена", как инструмент против тех, кто думает иначе, исповедует другую идеологию и имеет свой взгляд на развитие событий», — отметил он.

Медведчука поместили под домашний арест в мае. До этого офис генерального прокурора Украины объявил о подозрении политика в государственной измене и хищении государственных ресурсов. Его обвиняют в передаче сведений о «секретном украинском военном подразделении» российской разведке, создании вербовочной сети, перерегистрации украинского месторождения в Крыму на российскую фирму и нарушении законов и обычаев войны.