Депутат Верховной Рады и сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович рассказал об «очень больших проблемах» с соблюдением Конституции Украины. Об этом сообщается на официальном сайте политической силы.

Он считает, что повода для торжеств в честь Дня Конституции нет из-за постоянных нарушений положений закона.

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Он назвал закрытие указом президента Украины Владимира Зеленского телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, «репрессии» по отношению к представителям оппозиции и аресты обычных украинских граждан «попранием Конституции».

Рабинович также заявил о возрождении фашизма на Украине: «На днях власть целую спецоперацию провела. Вы не представляете, насколько сильно это возбудило все возможные органы в нашей стране, что они вместе с правоохранителями, включая каких-то важнейших следователей, приехали к нашему депутату Илье Киве зафиксировать ужаснейшее из преступлений: он надел шапку со звездой, в которой его дед — Герой Советского Союза — защищал свою родину, в том числе и Украину. А то, что в День Конституции в центре украинской столицы открыто продаются фуражки, значки, книги с гитлеровскими наклейками, то, что беспрепятственно ездят машины с фашистской символикой, — это абсолютно никого не смущает».

Ранее Рабинович призвал остановить возрождение нацизма на Украине и пообещал сам приложить все усилия для спасения страны.

25 июня офис генерального прокурора Украины завел уголовное дело в отношении оппозиционного депутата Верховной Рады Ильи Кивы из-за использования шапки с кокардой Советской армии. Правоохранители считают, что действия Кивы противоречат законодательству о декоммунизации.