На украинского депутата завели уголовное дело за ушанку с советской символикой

Генпрокуратура Украины завела уголовное дело в отношении депутата Верховной Рады Ильи Кивы из-за использования шапки с кокардой Советской армии. Об этом политик рассказал в своем Telegram-канале.

По словам украинского депутата, сотрудники Генпрокуратуры и Госбюро расследований пришли в фитнес-клуб, где занимается Кива. «Вручать мне, народному депутату, повестку за использование советской символики! Арестовать за шапку! Мой дед, Герой Советского Союза, мной бы гордился! Улика преступления всегда со мной», — написал он.

9 мая полиция Украины возбудила как минимум три уголовных дела из-за советских флагов. Отмечается, что во время проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая трое украинцев использовали флаги красного цвета с коммунистической символикой, один из нарушителей также установил две фотографии с георгиевской лентой. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. Он предусматривает запрет на использование советской символики, осуждение коммунистического режима СССР и открытие имеющихся в стране архивов советских спецслужб. В рамках исполнения закона переименовываются города, улицы, демонтируются памятники советским вождям и деятелям.