Полиция Украины возбудила три уголовных дела из-за советских флагов

Полиция Украины возбудила как минимум три уголовных дела из-за советских флагов. Об этом заявил заместитель начальника украинской нацполиции Александр Фацевич, сообщается на сайте МВД Украины.

Отмечается, что во время проведения праздничных мероприятий 8 и 9 мая трое украинцев использовали флаги красного цвета с коммунистической символикой, один из нарушителей также установил две фотографии с георгиевской лентой. Виновным грозит до пяти лет лишения свободы.

Согласно украинским законам, в стране действует запрет на использование символики тоталитарных режимов. К ним относятся так называемые «коммунистических символы» — серп и молот, красные советские флаги, георгиевская лента.

8 мая министерство внутренних дел Украины напомнило, что за использование советской символики предусмотрена административная и уголовная ответственность. В заявлении подчеркивалось, что на Украине «действует запрет на использование символики тоталитарных режимов».