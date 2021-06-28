Украинская оппозиция обвинила Зеленского в узурпации власти

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) назвала политику действующих властей страны антиконституционной. Об этом сообщается на официальном сайте политической силы.

ОПЗЖ поздравила украинцев с Днем Конституции, после чего обрушилась с критикой на команду президента страны Владимира Зеленского. В партии заявили, что вся политика правительства «на сто процентов противоречит Конституции».

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«Правительство подавляет местное самоуправление. Сидящие в СНБО (Совет национальной безопасности и обороны Украины — прим. "Ленты.ру") чиновники узурпируют полномочия. Они без суда и следствия наказывают украинских граждан. Сотни тысяч украинцев лишены возможности выбирать своих представителей. Действует прямая политическая цензура и незаконно закрываются оппозиционные СМИ», — объяснили в ОПЗЖ.

По мнению партии, проводимые в стране реформы разрушают медицину и образование. Там также отметили, что миллионы людей на Украине «лишены права развивать родную культуру и говорить на родном языке», а национальные богатства страны передаются «под контроль иностранцев».

28 июня в Верховной Раде Украины прошло торжественное заседание, посвященное 25-летию принятия конституции Украины. Зеленский в своей поздравительной речи охарактеризовал ее как «молодую, но зрелую и мудрую», подчеркнув демократичность положений основного закона. В то же время председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков назвал популизмом идею о вынесении на всеукраинский референдум текста новой конституции и подчеркнул, что считает документ качественным и действенным.

В июне ОПЗЖ назвала конституционный кризис, нарушение прав и свобод демократии и попрание прав человека «достижениями» Зеленского. В качестве примера в партии привели блокирование работы на Украине таких телеканалов, как «112 Украина», NewsOne и ZiK.