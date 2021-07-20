На Украине резко ответили порадовавшемуся бесправию русскоговорящих депутату

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович резко ответил члену фракции «Слуга народа» Олегу Семинскому, который порадовался бесправию русскоговорящих жителей Украины после принятия закона о коренных народах. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Рабиновича, такое высказывание мог сделать только «идиот». Он подчеркнул, что данный закон был принят для того, чтобы поиздеваться над теми, кто говорит на русском языке. При этом, хотя это и кажется невозможным, власть в лице Семинского сама это подтвердила, подчеркнул депутат от ОПЗЖ. Он также добавил, что партия собирается подать в суд на члена фракции «Слуга народа» в связи с его высказыванием.

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1 июля Верховная Рада приняла закон о коренных народах, внесенный президентом страны Владимиром Зеленским. Согласно документу, коренным народом является автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, носителем самобытного языка и культуры и не имеет государственного образования за пределами страны. Русские под это определение не попали. При этом отдельной статьей к коренным народам отнесли крымских татар, караимов и крымчаков.

После его принятия Семинский заявил, что русские на Украине больше не смогут в полной мере владеть всеми правами человека и основными свободами, которые определены нормами международного права. Он подчеркнул, что сам закон — это символ восстановления справедливости для украинского народа.

