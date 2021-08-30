Журналисты закрытых украинских СМИ передали письмо Байдену

Журналисты закрытых по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) украинских СМИ организовали акцию протеста у здания посольства США в Киеве. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

По данным издания, в акции участвуют сотрудники закрытых телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, журналисты «Страны.ua» и других медиа. Собравшиеся требуют соблюдения прав и свобод СМИ и прекращения репрессий в отношении медиаресурсов, представляющих оппозиционную властям точку зрения по различным вопросам государственной политики.

В ходе протестного мероприятия участники через дипломатическое представительство США смогли передать письмо американскому президенту Джо Байдену. В нем представители попавших под санкции СМИ обратили внимание американского лидера на уничтожение свободы слова на Украине при участии президента страны Владимира Зеленского и попросили его высказать свое мнение о происходящем.

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро выразила обеспокоенность по поводу закрытия украинских и российских СМИ указами СНБО и Зеленского. По ее словам, действия украинских властей не должны разрушать плюрализм медиаисточников и свободный доступ к информационным ресурсам. Она уверена, что ограничение свободы слова в стране негативно скажется на работе журналистов.

23 августа более сотни журналистов закрытых телеканалов устроили митинг и направились к Оперному театру, где проходило заключительное мероприятие саммита «Крымская платформа». Они намеревались обратиться к лидерам иностранных государств, чтобы они «помогли остановить убийство свободы слова на Украине».