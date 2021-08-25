В ОБСЕ обеспокоились блокировкой российских СМИ на Украине

Блокировка доступа к веб-ресурсам «Ростелекома» и российских газет «Московский комсомолец», «Версия» согласно указу президента Украины Владимира Зеленского вызывает обеспокоенность в связи нарушением прав и свобод СМИ в республике. Такое заявление сделала представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейро, сообщается на сайте организации.

По словам Рибейро, Украина имеет право принимать решительные меры для защиты национальной безопасности, однако действия властей не должны разрушать плюрализм медиаисточников и свободный доступ к информационным ресурсам. Она уверена, что ограничение свободы слова в стране негативно скажется на работе журналистов.

Представитель ОБСЕ также напомнила о своем коммюнике «О праве СМИ свободно собирать, сообщать и распространять информацию», в котором она рекомендовала поощрять больше дискуссий в открытой и динамичной медиасреде, в том числе по щепетильным для государств вопросам.

21 августа Зеленский подписал указ Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против «Страны.ua» и лично Игоря Гужвы. Домен портала был заблокирован в зоне ua, однако сайт успели перенести на strana.news. В воскресенье, 22 августа, Зеленский также ввел санкции против 12 российских компаний. В частности, были заблокированы веб-сайты «Ростелекома» и изданий «Московский комсомолец», «Версия».

О причинах блокировки рассказал главный редактор «Страны.ua» Игорь Гужва. Он уверен, что портал был заблокирован из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни президента Владимира Зеленского. Издание также активно критиковало политику руководства республики, в том числе по вопросам дерусификации, отношений с Россией и внешнего управления.

