Рада призвала Европарламент признать перспективу вступления Украины в ЕС

Верховная Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в Евросоюзе (ЕС). Об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Депутаты приняли заявление, текст которого будет отправлен в Европарламент и в парламенты стран Старого Света. Верховная Рада просит их не только признать перспективы вступления Украины в ЕС, но также призывает ужесточить санкции против России за раздачу паспортов в Донбассе и организацию там голосования на выборах в Госдуму.

Крое того, украинские депутаты просят Европарламент принять меры для запрета проекта «Северный поток-2», который, по их мнению, противоречит нормам Третьего энергетического пакета ЕС и несет риски для энергетической безопасности Европы.

Ранее журналисты заблокированных на Украине изданий написали открытое письмо в Европарламент. Они призвал депутатов отреагировать преследование оппозиционных СМИ и принудить украинские власти соблюдать принцип свободы слова. Письмо подписали сотрудники таких СМИ, как «Страна.ua», «112 Украина», NewsOne, ZIK, «Первый независимый» и «Шарий.net».

