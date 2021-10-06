Украина напомнила Германии о «темном прошлом» и призвала помочь вступить в НАТО

Посол Украины Мельник: Киев ожидает от Германии помощи в интеграции в ЕС и НАТО

Германия обязана оказывать содействие вступлению Украины в Евросоюз и НАТО из-за «темных страниц прошлого». Такое мнение выразил посол Украины в Берлине Андрей Мельник, передает РИА Новости.

Материалы по теме Слили в трубу. Как сделка США и Германии по «Северному потоку-2» заставит Украину изменить отношение к России? Просили подождать. Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?

Он отметил, что Украина входит в число стран, наиболее пострадавших от преступлений нацистов. Однако, по словам дипломата, огромные жертвы Украины «по-прежнему игнорируются немецкой политикой и общественностью». «Люди в Киеве справедливо ожидают от немецкой политики, что, наконец, будут сделаны правильные выводы из этих темных страниц прошлого и Украину интегрируют как в ЕС, так и в НАТО», — заявил Мельник.

В то же время политик положительно отметил участие президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в памятных мероприятиях в Бабьем Яру, назвав данный жест первым шагом на пути к историческому примирению двух стран.

Ранее Мельник призвал Вашингтон, Берлин и Брюссель проявить «мужество» и потребовал «как можно скорее принять Украину в Североатлантический альянс». Он отметил, что членство Украины в НАТО гарантирует стране безопасность после запуска российского газопровода «Северный поток-2».