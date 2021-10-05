Генсек НАТО прокомментировал вопрос вступления Украины в альянс

Генсек НАТО Столтенберг: Украина и Грузия присоединятся к НАТО, но не завтра

Украина и Грузия вступят в НАТО, однако данный вопрос не может быть решен в ближайшее время. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе мероприятия, организованного Брукингским институтом и Джорджтаунским университетом.

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«Я думаю, очевидно, что это не случится завтра, но они присоединятся», — прокомментировал данный вопрос Столтенберг. Он добавил, что на процесс интеграции этих стран в НАТО не должно влиять ни одно государство, в том числе Россия.

Генсек подчеркнул, что НАТО следует наращивать поддержку Киеву и Тбилиси и упрочнять военное сотрудничество с ними. Также он упомянул необходимость взаимодействия блока с властями двух государств в проведении реформ, в борьбе с коррупцией и выстраивании институтов в сфере безопасности и обороны.

5 октября бывший министр иностранных дел республики Павел Климкин высказал мнение о том, что из-за нанесенного Украине ущерба от публикации «досье Пандоры» западные страны будут скептически относится к вопросу вступления страны в НАТО и Европейский союз, так как республика будет восприниматься ими в качестве «страны офшоров».

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина сможет вступить в НАТО только после возвращения всех своих оккупированных территорий в Крыму и Донбассе. По ее словам, восстановление территориальной целостности является важным условием для членства в Североатлантическом альянсе.

