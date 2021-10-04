Украина подтвердила планы пригласить военно-учебную миссию ЕС

МИД Украины: обсуждаем возможность пригласить на свою территорию военно-учебную миссию ЕС

Киев действительно обсуждает с Брюсселем возможность пригласить на свою территорию военно-учебную миссию Европейского союза (ЕС) из-за повышенной активности российских войск в приграничных регионах. С таким заявлением выступил пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Украины Олег Николенко, сообщает РИА Новости.

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Дипломат подтвердил информацию источников издания Welt am Sonntag, которые утверждали, что Евросоюз рассматривает планы поддержать Украину на фоне напряженных отношений с Россией, направив в республику ограниченный военный контингент.

В понедельник, 4 октября эти сведения в разговоре с РИА Новости также подтвердил неназванный представитель Европейской комиссии (ЕК). «ЕС изучает пути повышения устойчивости Украины, переговоры по возможным мерам поддержки продолжаются», — сказал он.

Ранее старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер заявил, что США стараются избегать темы формального вступления Украины в НАТО, однако фактически воспринимают Киев как члена альянса. При этом, по его словам, Париж и Берлин расценивают Украину как «неудобного» партнера.