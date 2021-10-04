В Европе подтвердили создание военной миссии на Украине из-за активности России

Европейский союз действительно готов поддержать Украину в военной сфере, как утверждали источники издания Welt am Sonntag. Это подтвердил представитель Европейской комиссии (ЕК) в разговоре с РИА Новости.

«ЕС изучает пути повышения устойчивости Украины, переговоры по возможным мерам поддержки продолжаются», — приводит цитату агентство.

Так источник в ЕК ответил на вопрос о том, действительно ли Европа задумалась о создании военной миссии на Украине. 3 октября источники Welt am Sonntag в ЕС сообщали, что это связано с повышенной «активностью» России на границах. Такая миссия должна стать «выражением солидарности с Украиной» на фоне ситуации с Крымом.

Помимо создания военной миссии в статье говорится и о других способах повышения военного потенциала украинской армии. В частности, речь идет о расширении существующей с 2014 года консультативной миссии ЕС по реформе сектора гражданской безопасности Украины.