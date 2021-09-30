США назвали Украину де-факто членом НАТО

США стараются избегать темы формального вступления Украины в НАТО, однако воспринимают Киев как члена альянса, заявил старший научный сотрудник Института Катона Тед Гален Карпентер в статье для The American Conservative.

По его словам, отношения Соединенных Штатов с Германией и Францией в настоящее время оставляют желать лучшего. Он отметил, что сотрудничество с ФРГ омрачал конфликт интересов, который связан со строительством газопровода «Северный поток-2», а доверие Франции пошатнулось после дипломатического кризиса из-за скандала с продажей американских подлодок Австралии.

Карпентер назвал Украину «де-факто членом НАТО». Он подчеркнул, что Париж и Берлин расценивают Киев как «неудобного» партнера. Он уточнил, что обеспокоенность вызывает уровень коррупции.

Также Карпентер считает, что расширение НАТО вызовет недовольство России, поскольку альянс получит возможность беспрепятственно подходить к российским границам. «Вашингтону следует прислушаться к ним и отказаться от опасной блажи, коей является его нынешнее отношение к Украине как к фактическому союзнику НАТО», — написал автор статьи.

Ранее сообщалось, что большинство опрошенных жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Согласно результатам социологического исследования, проведенного центром «Социс», в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в ЕС за проголосовали бы 61,4 процента украинцев, против — 26,4 процента.