Зеленский утвердил курс Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию внешнеполитической деятельности страны. Соответствующий указ опубликован на сайте офиса главы республики.

Своим решением Зеленский ввел в действие документ, принятый Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 30 июля.

Утвержденная стратегия определяет основные направления внешней политики страны. Среди них — обеспечение ее суверенитета и территориальной целостности, курс на членство в ЕС и НАТО и противодействие «агрессивной политике» России. В качестве внешнеполитических приоритетов также были закреплены привлечение инвестиций и продвижение украинского экспорта, защита прав и интересов граждан Украины за границей и продвижение позитивного имиджа республики в мире.

В феврале 2019 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал закон, закрепляющий в Конституции курс страны на вступление в НАТО и ЕС. Поправки отменили внеблоковый статус Киева и зафиксировали «европейский выбор Украины и ее место как члена европейской семьи».