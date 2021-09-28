Большинство опрошенных украинцев поддержали вступление Украины в ЕС и НАТО

Опрос центра «Социс»: большинство жителей Украины поддерживают вступление в НАТО и ЕС

Большинство опрошенных жителей Украины поддерживают вступление страны в Европейский союз (ЕС) и НАТО. Об этом свидетельствует социологическое исследование, проведенное центром «Социс».

Согласно его результатам, в случае проведения в ближайшее время референдума о вступлении Украины в ЕС за проголосовали бы 61,4 процента украинцев, против — 26,4 процента.

Вступление республики в НАТО поддержали бы 57,4 процента респондентов. Еще 29,3 процента выступили бы против подобного решения.

При этом в качестве политика, способного наиболее эффективно обеспечить интеграцию Украины в ЕС и НАТО, 21,8 процента опрошенных назвали пятого президента страны Петра Порошенко, 16,1 процента — действующего украинского лидера Владимира Зеленского, а 3,6 процента — бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана.

Ранее президент Украины утвердил стратегию внешнеполитической деятельности республики. Соответствующий документ определяет основные направления ее внешней политики. Среди них — обеспечение суверенитета и территориальной целостности Украины, курс на членство в Евросоюзе и НАТО и противодействие «агрессивной политике» России.