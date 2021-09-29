США поддержали Украину после слов Путина про «красные линии» и НАТО

Украина является суверенным государством и вправе сама определять меры по защите своей национальной безопасности, даже если это касается привлечения сил НАТО. Об этом заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс в своем Twitter в ответ на публикацию министра иностранных дел (МИД) Украины Дмитрия Кулебы.

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По его словам, каждая страна мира сама решает, к какой организации коллективной обороны ей стоит присоединиться. «Мы [США] подтверждаем нашу неизменную поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины», — отметил Прайс. Он добавил, что на фоне заявлений российских властей вступление страны в блок становится еще более актуальной.

Ранее Кулеба сказал, что «красные линии», о которых говорит президент Владимир Путин в контексте расширения НАТО, должны быть ограничены границами России и не распространяться на территории соседних государств.

«С нашей стороны российско-украинской границы мы сами разберемся, что нам делать в интересах украинского народа и безопасности Украины и Европы», — ответил Кулеба.

Реакция дипломата стала ответом на слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова о переговорах Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко насчет потенциального членства Украины в Североатлантическом альянсе. Представитель Кремля подчеркивал, что Москва считает такой сценарий «красной линией» в отношениях с Западом.