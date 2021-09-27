Лукашенко обсудил с Путиным размещение войск НАТО на Украине

Лукашенко сообщил, что обсудил с Путиным создание военных баз НАТО на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным размещение войск НАТО на территории Украины. Его цитирует БЕЛТА в понедельник, 27 сентября.

«Вы видите, они туда, в Украину, тащат натовские войска. Под видом учебных центров они создают фактически базы. Базы Соединенные Штаты создают на Украине», — сказал Лукашенко, заслушивая доклад об обстановке на границе Белоруссии.

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По его мнению, на происходящее на Украине «надо как-то реагировать». «В противном случае мы завтра будем иметь прямо на границе Беларуси и России неприемлемую для нас ситуацию. Вплоть до размещения ракет соответствующей дальности», — уточнил глава государства.

Ранее в сентябре президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом попросил о помощи в Черном море, увеличив присутствие флотов стран-членов альянса в регионе. По его словам, Украина готова активно участвовать в соответствующих совместных действиях с НАТО.

Последний раз переговоры между президентами России и Белоруссии прошли в Кремле 9 сентября. В ходе встречи Путин и Лукашенко подписали 28 союзных программ, связанных с унификацией законодательства двух стран в различных сферах экономики, выравниванием условий деятельности хозяйствующих субъектов двух стран и построением единых финансовых и энергетических рынков.