Литва бесплатно передаст Украине военное снаряжение на 677 тысяч евро

Министерство обороны Литвы планирует бесплатно передать Украине военную амуницию. Об этом в воскресенье, 26 сентября, сообщает ТАСС.

Минобороны прибалтийской страны уже подготовило соответствующее постановление правительства, благодаря которому Киев получит 490 баллистических поясов и такое же количество бронежилетов. Общая стоимость снаряжения — 677 тысяч евро. О такой помощи попросила сама Украины. Литва была первой страной из стран НАТО, признавшейся в 2014 году, что поставляет на Украину различные элементы вооружения.

В 2016 году сообщалось, что Вильнюс передал украинской армии старые боеприпасы, не используемые литовскими военными. Они были переданы Украине по решению Совета оборонных ресурсов в рамках соглашения о сотрудничестве, подписанного в 2014 году. Как поясняется, речь идет о боеприпасах, которыми литовские военные пользовались до перехода на стандарты НАТО.

