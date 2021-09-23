Украина подняла в воздух советские беспилотники

На учениях «Объединенные усилия-2021» украинские военные подняли в воздух советские беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Беспилотники Ту-141 «Стриж» и Ту-143 «Рейс» имитировали крылатые ракеты. Об этом сообщает портал «Милитарний».

В ходе учений, которые проходят на полигоне Егорлык в Херсонской области, украинские военные использовали советские зенитные ракетные комплексы «Оса», С-125, С-300 и «Бук-М1». Видео учений доступно на YouTube-канале портала. В оборонном ведомстве страны отметили, что целями для учебных пусков были истребители Су-27, МиГ-29 и штурмовики Су-25.

Также военные задействовали советские комплексы ВР-2 «Стриж» и ВР-3 «Рейс». Беспилотные летательные аппараты Ту-141 и Ту-143 из состава комплексов имитировали пуски крылатых ракет.

Беспилотные летательные аппараты «Рейс» и «Стриж» разработаны специалистами ОКБ им. Туполева. Эксплуатация Ту-141 началась в 1979 году, а в 1982 году ВВС СССР начали использовать Ту-143.

Беспилотники предназначены для тактической разведки. Обе модели оснащены реактивными двигателями. Так, крейсерская скорость Ту-141 составляет 1110 километров в час, а Ту-143 развивает скорость в 950 километров в час. Дальность полета «Рейса» составляет 180 километров, а «Стриж» может действовать на дальности до 1000 километров.

Ранее военный обозреватель «Известий» Антон Лавров заявил, что Украина занимается поиском «чудо-оружия» для отражения фантомных атак. Автор отметил, что в этой роли рассматривали противотанковые комплексы Javelin и беспилотники Bayraktar.