Российские беспилотники применили управляемые ракеты

Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Иноходец» применили управляемые ракеты в ходе совместных учений России и Белоруссии «Запад-2021». Также беспилотники обеспечили корректировку артиллерийского огня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Беспилотники обеспечили целеуказание артиллерии и поразили цели собственным вооружением. Отмечается, что комплекс, в который входит разведывательно-ударный БПЛА «Иноходец», успешно выполнил поставленные задачи.

Средневысотный БПЛА большой продолжительности полета «Иноходец» может нести корректируемые, управляемые и свободнопадающие бомбы, а также управляемые ракеты. Беспилотник может получать точные координаты цели в реальном времени с помощью носимого комплекса разведки, управления и связи «Стрелец-М». Координацию операторов БПЛА с наземными группами разведки испытали в Сирии.

Ранее было опубликовано видео с бомбометанием беспилотника «Форпост-Р». БПЛА успешно сбросил две малогабаритных бомбы.