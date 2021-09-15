Бомбометание российского беспилотника попало на видео

В сети распространяются кадры боевого применения российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Форпост-Р». На видео попало бомбометание по наземной цели с применением двух боеприпасов, сообщает «Российская газета».

На записи запечатлена подготовка к запуску БПЛА и полет с бомбометанием. «Форпост-Р» успешно сбросил две бомбы и вернулся к месту запуска. Эксперты блога bmpd предположили, что беспилотник использовал корректируемые малогабаритные бомбы КАБ-20С.

«Форпост-Р» является модернизированной версией израильского разведывательного БПЛА Searcher. Аппарат создан с применением российских комплектующих и программного обеспечения. Взлетная масса «Форпост-Р» составляет 500 килограммов. Беспилотник может нести до 120 килограммов полезной нагрузки.

Ранее сообщалось о применении беспилотников «Иноходец» и «Форпост-Р» на учениях «Запад-2021». Беспилотники поразили технику и живую силу условного противника на открытой местности.

