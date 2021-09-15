Беспилотник MQ-25 дозаправил истребитель F-35C

Демонстрационный образец беспилотного танкера MQ-25 Stingray Военно-морских сил (ВМС) США совершил воздушную дозаправку палубного истребителя пятого поколения F-35C Lightning II. Соответствующее видео компания Boeing опубликовала на YouTube.

Дозаправка произошла 13 сентября в небе недалеко от аэропорта Сент-Луис в Маскуте (штат Иллинойс).

Издание The Drive напоминает, что ранее при помощи MQ-25 Stingray дозаправлялись палубный истребитель-бомбардировщик F/A-18F Super Hornet и палубный самолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-2D Advanced Hawkeye.

В августе MQ-25 Stingray впервые дозаправил в воздухе самолет E-2D Advanced Hawkeye. В июне беспилотник впервые в истории провел воздушную дозаправку истребителя.

Первый полет MQ-25 Stingray состоялся в сентябре 2019 года.

Кроме дозаправки самолетов, подобные беспилотники планируется использовать в разведке. Первым MQ-25 должен получить авианосец George Bush типа Nimitz. Всего ВМС США планируют получить 72 единицы MQ-25 Stingray. Поставки первых беспилотников должны начаться до 2025 года.