Беспилотник впервые в истории заправил истребитель

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) впервые в истории провел воздушную дозаправку самолета, сообщает The Drive. Соответствующее видео на YouTube опубликовала компания Boeing.

Заправка прототипом беспилотника MQ-25 Stingray истребителя F/A-18F Super Hornet Военно-морских сил (ВМС) США состоялась 4 июня в небе над штатом Иллинойс. В воздухе БПЛА находился около 4,5 часа. Всего самолет от беспилотника получил примерно 150 килограммов топлива.

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Это стало 26-м полетом данного БПЛА.

The Drive отмечает, что первым MQ-25 Stingray должен получить авианосец George Bush типа Nimitz. Кроме дозаправки подобные БПЛА планируется использовать в разведке. Всего ВМС США планирует получить 72 единицы MQ-25 Stingray. Поставки первых беспилотников должны начаться до 2025 года.

Издание напоминает, что ранее осуществлялась лишь воздушная дозаправка БПЛА от пилотируемого самолета, например, шесть лет назад беспилотник X-47B Unmanned Combat Air System Demonstration (UCAS-D) получил топливо от танкера 707.

Первый полет MQ-25 Stingray, предназначенного для воздушной дозаправки палубных истребителей, например, F-35C Lightning II, состоялся в сентябре 2019 года.