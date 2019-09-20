Беспилотный танкер для F-35C впервые взлетел

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-25 Stingray, предназначенный для воздушной дозаправки палубных истребителей, в частности, F-35C Lightning II, совершил первый полет. Соответствующее видео Boeing опубликовал в Twitter.

Согласно сообщению, размещенному на сайте американской компании, полет испытательного образца беспилотника, получившего наименование T1, состоялся в Иллинойсе. В воздухе БПЛА находился два часа, в течение которых дрон в автономном режиме маневрировал, следуя заранее заданному маршруту.

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В марте в небе над военным испытательным полигоном Юма (Аризона) состоялся первый полет демонстратора XQ-58A Valkyrie, способного запускаться без использования взлетно-посадочной полосы.

Согласно контракту, заключенному в августе 2018 года Военно-морскими силами (ВМС) США и Boeing на сумму 805 миллионов долларов, последняя должна произвести четыре прототипа MQ-25 Stingray. В перспективе компания может произвести еще 68 таких БПЛА на 13 миллиардов долларов.

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