МиГ-35 оказался танкером

Российская самолетостроительная корпорация (РСК) «МиГ» на своем сайте опубликовала характеристики производимого ею истребителя поколения 4++ Миг-35.

МиГ-35, появившийся в списке продукции компании, называется вершиной семейства самолетов марки «МиГ». Отмечается, что «истребитель предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также поражения подвижных и неподвижных наземных (надводных) целей».

Основными преимуществами МиГ-35 называются, в частности, сниженная радиолокационная заметность, четырехкратное резервирование по всем каналам управления, обновленная авионика (бортовая радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой), оптико-локационная станция, нашлемная система целеуказания и индикации, современное информационно-управляющее поле кабины с высоким уровнем автоматизации, двигатели с увеличенной тягой и возможность дозаправки топливом в полете и выполнение роли танкера.

Задачами МиГ-35 называются завоевание господства в воздухе в противоборстве с истребителями четвертого и пятого поколений, перехват современных средств воздушного нападения, нанесение ударов высокоточным оружием по наземным и надводным целям без входа в зону противовоздушной обороны (ПВО) днем и ночью в любых погодных условиях, ведение воздушной разведки с использованием оптико-электронных и радиотехнических средств, участие в групповых действиях и выполнение функции воздушного пункта управления авиационными группами.

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В РСК отмечают, что МиГ-35 выполняется в двух вариантах с одним или двумя местами, полностью унифицированных друг с другом по конструкции планера, комплексу бортового оборудования и выполняемым функциям. Основные летно-технические характеристики истребителя: максимальный взлетный вес — 24 500 килограммов, предельная внешняя нагрузка – 6 500 килограммов, максимальная тяга – до 18 000 килограмм-сила, максимальная скорость – 2 100 километров в час, практический потолок – 16 километров, максимальная эксплуатационная перегрузка – 9g, максимальная дальность полета – 3 000 километров.

Истребитель снабжен девятью внешними точками подвеса, позволяющими размещать, в частности, управляемые ракеты класса «воздух-воздух» малой, средней и большой дальностей, ракеты класса «воздух-поверхность», предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 килограммов, а также встроенную автоматическую 30-миллиметровую пушку.

В августе МиГ-35Д (двухместный вариант истребителя МиГ-35) в ходе демонстрационного полета на Международном авиационно-космическом салоне 2019 года (МАКС-2019) потерял панель обшивки левого крыла.

В декабре 2018 года появилось видео, на котором МиГ-35 практически вертикально взлетает на форсаже.

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