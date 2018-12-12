МиГ-35 вертикально взлетел на форсаже

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Телеканал «Звезда» опубликовал взлет российского легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35, который «был совершен на режиме форсажа практически вертикально». Телеканал отмечает, что причина, по которой самолет способен на такой маневр, заключается в том, что тяга двух его двигателей больше, чем вес самолета.

Также издание опубликовало «первую воздушную съемку» и кадры «ювелирной посадки» истребителя МиГ-35.

В ноябре гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что МиГ-35 получит лазерное оружие.

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В мае глава «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь сообщил, что начались государственные испытания истребителя, которые займут примерно два года. Серийные поставки самолета в войска запланированы с конца 2019 года.

В апреле Тарасенко допустил передачу Индии технологий МиГ-35.

МиГ-35, рассматриваемый разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения, создается на основе МиГ-29. По дальности полета самолет превзойдет предшественников в полтора раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 числа Маха. В дальнейшем именно МиГ-35 должны составлять основу парка российской легкой авиации.

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