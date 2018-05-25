Начались госиспытания новейшего МиГ-35

Начались государственные испытания новейшего российского истребителя поколения 4++ МиГ-35, заявил РИА Новости глава «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсарь.

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Госиспытания, как ожидается, должны занять примерно два года. Серийные поставки самолета в войска запланированы с конца 2019 года.

МиГ-35, рассматриваемый разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения, создается на основе МиГ-29. Самолет получит радар «Жук-А» с активной фазированной антенной решеткой, способный сопровождать до 30 целей на дальности до 160 километров. По дальности полета самолет превзойдет предшественников в полтора раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 числа Маха. В дальнейшем именно МиГ-35 должны составлять основу парка российской легкой авиации.

В апреле этого года генеральный директор российской самолетостроительной корпорация «МиГ» Илья Тарасенко заявил, что Россия допускает передачу Индии технологий, лежащих в основе МиГ-35.

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