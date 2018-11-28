МиГ-35 получит лазерное оружие и радар с АФАР

Российский легкий сверхзвуковой истребитель поколения 4++ МиГ-35 получит лазерное оружие, заявил «Интерфаксу» гендиректор корпорации «МиГ» Илья Тарасенко.

«Самолеты МиГ-35 смогут применять весь спектр существующего и перспективного авиационного вооружения», — сказал топ-менеджер.

В беседе с «Российской газетой» Тарасенко отметил, что в перспективе МиГ-35 будут предлагаться покупателям с установленным радаром с АФАР (активной фазированной антенной решеткой). Все необходимые испытания истребителя завершатся в 2019 году, сообщает ТАСС.

В ноябре стало известно, что Военно-воздушные силы Индии лидируют по числу аварий в мирное время с участием боевой авиации. При этом чаще всего инциденты случаются с советско-российскими самолетами МиГ.

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В апреле Тарасенко допустил передачу Индии технологий, лежащих в основе МиГ-35.

МиГ-35, рассматриваемый разработчиками как переходное звено к авиации пятого поколения, создается на основе МиГ-29. По дальности полета самолет превзойдет предшественников в полтора раза. Истребитель развивает скорость более 2,2 числа Маха. В дальнейшем именно МиГ-35 должны составлять основу парка российской легкой авиации. Радар «Жук-А» с АФАР, который получит машина, способен сопровождать до 30 целей на дальности до 160 километров.

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